Бьюти-мастер в Петрозаводске объяснила, почему надо опасаться «гробика»

В петрозаводской студии красоты рассказали, каких мастеров надо избегать.

В студии ответили на вопрос, есть ли какой-то фактор, который помогает понять, что к конкретному мастеру идти не стоит.

«Есть, это китайских сухожар, как его еще называют, „гробик“, маленький, напоминает коробочку. Даже если вас все у мастера устроило, но у него есть проблемы с обработкой инструмента, это красный флаг. Дело в том, что в таких сухожарах воздух адекватно не циркулирует по камере, куда загружаются инструменты, из-за чего они не проходят должной стерилизации. На крафт-пакеты клеят специальные индикаторы (при взаимодействии с горячим воздухом они меняют цвет), но в случае с гробиком они просто подгорают и не являются гарантом стерильности. В студии должен быть полноценный сертифицированный стерилизационный аппарат. Он большой и стоит в определенной зоне, отведенной под стерилизацию инструментов», — объяснила специалист, занимающаяся стерилизацией.

За что еще несет ответственность бьюти-мастер и необходимо ли ему медицинское образование, читайте в статье «Столицы на Онего».