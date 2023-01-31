Тату-мастер рассказала, какие рисунки и куда лучше не наносить

Тату-мастер София Тан из Хельсинки назвала неуместные рисунки на теле.

Соответствующий материал появился на сайте издания Metro.co.uk, пишет «Лента.ру».

В первую очередь мастер призвала не набивать имена своих возлюбленных. «Парные татуировки — это круто, но имена? Это должно быть имя члена вашей семьи или вообще ничего», — заявила она.

При этом специалист пояснила, что лучше нанести на тело татуировку с изображением какого-нибудь элемента, который будет напоминать о близком человеке. «Ко мне часто обращаются люди, которые просят скрыть инициалы или имена своих возлюбленных после расставания», — отметила Тан.

Также среди неуместных рисунков девушка выделила портреты членов семьи, имитацию органов и мышц, символы смерти и отсылки к самоубийству. «У меня было несколько запросов нарисовать петли, но я их отклонила», — заключила собеседница издания.

Ранее мастер Клаудио Трайн из Лондона, Англия, раскрыл шесть опасных для нанесения тату мест на теле. Так, эксперт посоветовал не наносить рисунки на внутреннюю сторону губ, язык и десна. По его словам, данные места подвержены долгому заживлению и высокому риску заражения инфекциями. Вдобавок Трайн посоветовал воздержаться от нанесения татуировок на интимные части тела, ладони и ступни.