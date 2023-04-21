Бывший глава Петрозаводска: «Кто подносит в пулеметы, болтуны и свистоплеты?»

Владимир Любарский в стихах ответил на информацию о предполагаемом разрыве побратимских отношений с Му-и-Рана.
Владимир Любарский оригинально ответил на информацию о том, что норвежский город-побратим Петрозаводска Му-и-Рана собирается разорвать дружеские отношения из-за ухода экс-главы карельской столицы на службу. Экс-глава обратил внимание на новость одного из карельских изданий, вернее, на забавную опечатку в заголовке.
Ответ в стихах он опубликовал на своей странице в соцсети:
«Я сегодня утром рано
Вдруг узнал, что Му-и-Рана
„Разворовывает“ дружбу,
Так как я ушел на службу.
И что господин Вааге
Россиян видал в Гааге
В телеграмах эти слухи
Не беззубые старухи
Понесли туда-сюда,
Впрочем, это так всегда)
Господа иноагенты,
Информационной ленты
Кто подносит в пулеметы,
Болтуны и свистоплеты?)
Мы внимательно весьма
Будем ждать теперь письма
От партнеров в Му-и-Рана,
А пока что плакать рано)».
Накануне бывший градоначальник поставил в соцсети свое фото при экипировке на фоне петрозаводской мэрии. Отметим также, что в соцсети в графе «Место работы» у Владимира Любарского стоит «временно беззаботный».
Напомним, ранее появилась информация, что норвежский город Му-И-Рана стал первым побратимом Петрозаводска, который выразил намерение прекратить дружеские связи с карельской столицей.
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