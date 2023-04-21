Бывший глава Петрозаводска: «Кто подносит в пулеметы, болтуны и свистоплеты?»

Владимир Любарский в стихах ответил на информацию о предполагаемом разрыве побратимских отношений с Му-и-Рана.

Владимир Любарский оригинально ответил на информацию о том, что норвежский город-побратим Петрозаводска Му-и-Рана собирается разорвать дружеские отношения из-за ухода экс-главы карельской столицы на службу. Экс-глава обратил внимание на новость одного из карельских изданий, вернее, на забавную опечатку в заголовке.

Ответ в стихах он опубликовал на своей странице в соцсети:

«Я сегодня утром рано

Вдруг узнал, что Му-и-Рана

„Разворовывает“ дружбу,

Так как я ушел на службу.

И что господин Вааге

Россиян видал в Гааге

В телеграмах эти слухи

Не беззубые старухи

Понесли туда-сюда,

Впрочем, это так всегда)

Господа иноагенты,

Информационной ленты

Кто подносит в пулеметы,

Болтуны и свистоплеты?)

Мы внимательно весьма

Будем ждать теперь письма

От партнеров в Му-и-Рана,

А пока что плакать рано)».

Накануне бывший градоначальник поставил в соцсети свое фото при экипировке на фоне петрозаводской мэрии. Отметим также, что в соцсети в графе «Место работы» у Владимира Любарского стоит «временно беззаботный».

Напомним, ранее появилась информация, что норвежский город Му-И-Рана стал первым побратимом Петрозаводска, который выразил намерение прекратить дружеские связи с карельской столицей.