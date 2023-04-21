Город-побратим Петрозаводска хочет разорвать дружбу

Норвежский город Му-И-Рана стал первым побратимом Петрозаводска, который выразил намерение прекратить дружеские связи с карельской столицей.
Как отмечает государственная телерадиокорпорация Норвегии -NRK, минувшей осенью несколько норвежских муниципалитетов решили немедленно расторгнуть соглашения о сотрудничестве с российскими городами. Но в Му-И-Рана не захотели рвать побратимские связи в надежде на их возобновление в будущем.
В ноябре прошлого года муниципальный совет проголосовал за заморозку договора о дружбе с карельской столицей.
Однако сегодня мэр Му-И-Рана Гейр Вааге высказался за прекращение побратимских отношений, которые были установлены в 1992 году.
Какие события в Петрозаводске стали триггером для такого решения, читайте в «Московском комсомольце в Карелии».
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