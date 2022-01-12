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Бывший замглавы Петрозаводска Андрей Кузьмин начал работать в Госкомитете по ценам и тарифам Карелии

Новости. Общество
06:40, 13 Января 2022
фото: Администрация Петрозаводска, © «Столица на Онего»

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Андрей Кузьмин стал заместителем руководителя республиканского Госкомитета по ценам и тарифам.

Как стало известно «Столице на Онего», заместителем руководителя Госкомитета Карелии по ценам и тарифам стал бывший прокурор Прионежского района и экс-заместитель мэра Петрозаводска, возглавлявший комитет градостроительства и землепользования Андрей Кузьмин. При этом в городской администрации он проработал совсем недолго, со 2 июля до 20 октября прошлого года, после чего почему-то уволился по собственному желанию.  

Однако без хорошей работы Андрей Кузьмин не остался, и в канун Нового года и.о. председателя Госкомитета по ценам и тарифам Карелии Станислав Хазанович назначил его своим заместителем.

Мы поинтересовались у Станислава Хазановича, справится ли его новый заместитель с прежде незнакомой ему непростой работой в сфере тарифной политики.

- Уверен, что справится, - ответил Хазанович. – Андрей Кузьмин успешно победил в конкурсе на должность моего заместителя, в котором участвовали три человека, включая наших сотрудников. Он показал хорошие знания в области регулирования цен, государственной службы и государственного регионального контроля. Я рад, что у нас будет работать такой ценный сотрудник.

Любопытно, что Андрей Кузьмин в должности замруководителя Госкомцен заменил Александру Россыпнову – экс-супругу главы Минстроя Карелии, а она заняла его должность в администрации Петрозаводска. Такая вот произошла рокировка.

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