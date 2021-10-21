Экс-супруга главы Минстроя Карелии займет пост замглавы Петрозаводска

Александра Россыпнова, бывшая жена министра строительства, ЖКХ и энергетики Виктора Россыпнова, сменит на посту Андрея Кузьмина, уволившегося с должности председателя комитета градостроительства и землепользования.

Как сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский, Андрей Кузьмин покидает команду городской администрации. В ближайшие дни его место займет Александра Николаевна Россыпнова – компетентный и грамотный специалист. У нее за плечами большой опыт работы по этому направлению, в первую очередь - руководство "Управлением земельными ресурсами", работа в Госкомитете по ценам и тарифам.

«Александре Николаевне предстоит, прежде всего, завершить процедуры по корректировке Генплана. Но есть и другие, не менее важные задачи: проектирование и строительство дорог, социальных объектов, земельный контроль, руинированные объекты и многие другие», - отметил Любарский.

Также глава Петрозаводска опубликовал признание экс-прокурора Прионежья Андрея Кузьмина, сообщив, что он ушел с должности председателя комитета градостроительства и землепользования, так как ему поступило предложение о смене рода деятельности, от которого он не мог отказаться.

Отметим, Александра Николаевна Россыпнова являлась генеральным директором унитарной некоммерческой организации "Фонд защиты прав участников долевого строительства республики Карелия". Об этом говорится на сайте "Спарк".

Региональный фонд защиты прав дольщиков был создан в Карелии в начале 2020 года в соответствии с распоряжением правительства. На сайте органов власти сообщалось, что основной задачей Фонда является урегулирование обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед обманутыми гражданами - участниками долевого строительства.

Ранее Александра Россыпнова возглавляла ГКУ РК "Управление земельными ресурсами".