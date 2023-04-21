Депутаты обсудят досрочную отставку главы Петрозаводска

Петросовет собирает внеочередную сессию, чтобы обсудить досрочную отставку главы Петрозаводска.

Городской совет Петрозаводска соберётся в пятницу, 23 июня, на внеочередную сессию, чтобы обсудить вопрос о досрочной отставке действующего мэра Владимира Любарского.

Напомним, он намерен уйти добровольцем в зону специальной военной операции в составе батальона "Ахмат".

Как ожидается, временно исполняющим обязанности главы Петрозаводского городского округа станет первый заместитель мэра Инна Колыхматова.

Однако в документах сессии имеется проект постановления, который предусматривает назначение временно исполняющим обязанности главы карельской столицы другой кандидатуры.

Кто ещё может стать и.о главы города, читайте в «Московском комсомольце в Карелии».