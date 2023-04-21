Ушедший в отставку мэр Петрозаводска открыл сегодня городскую планерку

Владимир Любарский появился утром 26 июня на планёрке в городской администрации Петрозаводска.

Как пояснил Любарский, его полномочия прекращаются только сегодня, поэтому он позволил себе дать несколько поручений городским чиновникам, касающихся обращений жителей карельской столицы на официальную страницу бывшего мэра в социальной сети "Вконтакте".

Владимир Любарский попросил сотрудников мэрии "поддерживать контакт с горожанами" и оперативно пересылать сообщения в соцсетях исполняющему обязанности главы Петрозаводского городского округа Инне Колыхматовой.

Что сказал Владимир Любарский про День города и про туристов, а также про жалобы в соцсетях, читайте в «Московском комсомольце в Карелии».