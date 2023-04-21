Горсовет Петрозаводска принял отставку Владимира Любарского, уходящего на СВО

Внеочередное заседание Петросовета состоялось после того, как глава Петрозаводска неожиданно подал прошение об отставке.

Сегодня, 26 июня, в Петрозаводске состоялась внеочередная сессия городского совета. Поводом к ней послужило прошение о досрочной отставке действующего на тот момент главы города — Владимира Любарского, который решил пойти добровольцем на СВО.

В результате большинством голосов отставка Любарского была принята.

Руководить городской администрацией без него будет и. о. главы города Инна Колыхматова.

Напомним, 17 июня Любарский сообщил о том, что оставляет дела и отправляется добровольцем в «Ахмат». В тот же день наше издание сообщало о том, что исполнять обязанности главы города будет действующий первый заместитель Любарского Инна Колыхматова.