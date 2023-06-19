Стало известно, кто будет управлять Петрозаводском вместо Владимира Любарского

Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, кто будет исполнять обязанности мэра города.
«Исполнять обязанности мэра города будет Инна Колыхматова», - сказал Владимир Любарский «Московскому Комсомольцу в Карелии».
Напомним, что Инна Колыхматова является первым замом главы Петрозаводска.
Откуда пришла на работу в администрацию Петрозаводска Инна Колыхматова, читайте здесь.
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