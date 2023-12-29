В новогоднюю ночь в Петрозаводске ожидается до -20 градусов

В первый день нового года в городе ожидается постоянное понижение температуры воздуха.
Завтра в течение суток в Петрозаводске ожидается постоянное понижение температуры воздуха. Об этом сообщили в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».
Как рассказали в источнике, в новогоднюю ночь столбики термометров в городе остановятся на отметке -18…-20 градусов.
Вечером 1 января ожидается понижение температуры до -25…-27 градусов.
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