Петрозаводчанка завоевала бронзу на соревнованиях по легкой атлетике в Москве

Она показала результат в толкании ядра — 13 метров.
Воспитанница петрозаводской Спортивной школы олимпийского резерва № 3 Валерия Барышева завоевала бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в Москве. Об этом сообщили в паблике .
Спортсменка занимается у тренеров Светланы Беловой и Владислава Босоногова. Она показала результат в толкании ядра — 13 метров.
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