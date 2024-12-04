Петрозаводчанка завоевала бронзу на соревнованиях по легкой атлетике в Москве

Она показала результат в толкании ядра — 13 метров.

Воспитанница петрозаводской Спортивной школы олимпийского резерва № 3 Валерия Барышева завоевала бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в Москве. Об этом сообщили в паблике МУ «Дирекция спорта».

Спортсменка занимается у тренеров Светланы Беловой и Владислава Босоногова. Она показала результат в толкании ядра — 13 метров.