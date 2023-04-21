Глава Петрозаводска оставляет дела и отправляется добровольцем в "Ахмат"

Владимир Любарский сообщил, что уходит добровольцем в отряд «Ахмат».

Сегодня на своей странице в соцсети глава Петрозаводска сообщил, что прошел курс бойца в Российском университете спецназа и понял, что, несмотря на возраст, еще может быть полезен Родине.

«Завтра борт из Грозного в Питер, к ночи буду в родном Петрозаводске. Сдам дела и вернусь в Гудермес на обучение уже в качестве добровольца «Ахмата»», - написал Любарский на своей странице, сообщив, что уже обо всем поговорил с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

Что он сказал главе Карелии и как отреагировал друг на его решение, читайте в «Московском Комсомольце в Карелии».