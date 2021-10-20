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Экс-прокурор Прионежья не продержался в кресле заммэра Петрозаводска и четырех месяцев

Новости. Общество
17:14, 20 Октября 2021
фото: коллаж © Администрация Петрозаводска, © «Столица на Онего»

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Бывший прокурор Прионежского района Андрей Кузьмин покинул пост заместителя главы столицы Карелии, председателя комитета градостроительства и землепользования.

Как сообщил «Столице на Онего» источник в мэрии, сегодня, 20 октября, Андрей Кузьмин уволился по собственному желанию. Экс-прокурор Прионежского района пришел в администрацию 2 июля, сменив в кресле председателя комитета градостроительства и землепользования  Евгения Перова.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский, представляя Андрей Кузьмина, писал на своей странице в соцсети в июле о том, что его новый зам более 20 лет он служил в органах прокуратуры на разных должностях: от следователя в прокуратуре столицы Карелии — до прокурора Прионежского района. При подборе кандидата на должность председателя комитета приоритет был отдан критерию законности принимаемых решений.

По словам Любарского, направление деятельности Кузьмина объемное и непростое в связи с обсуждением и принятием корректировок в Генплан.

Напомним, как рассказал экс-заместитель главы Петрозаводска «Столице на Онего» Евгений Перов, его уход из мэрии — это совместное решение, которое он принял с новым мэром Владимиром Любарским.

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Комментарии

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2021-10-20 19:49:12
А кто то имеет строительное образование в том комитете?
Дуб
2021-10-20 18:48:13
Видать честный мужик,понял куда попал....уважаю...
Козьма
2021-10-20 19:46:35
Дуб, карловцы отдыхают . да?
Саныч
2021-10-20 18:19:20
Ошибочка вышла. Надо было пристава назначить. А вообще-молодец, оценил свои возможности.
Козьма
2021-10-20 18:28:50
Саныч, пристав по-хитрее ??
Leopol'd
2021-10-20 19:21:27
Козьма, приставы законы хуже знают. Будут подписывать не думая. А прокурор знает...
Козьма
2021-10-20 19:39:18
Leopol'd, т.е живут по понятиям , а не по законам . Так?
zanoza
2021-10-20 18:10:08
Ну так оно и понятно, какой из прокурора градостроитель и землепользователь, однако.
Козьма
2021-10-20 18:34:05
zanoza, он же с коррупцией типа шёл бороться . Коррупция победила ?
Козьма
2021-10-20 17:47:38
Команда , однако . Попрыгунчики .
Клещ
2021-10-20 17:35:17
Молодым везде у нас дорога) С таким генпланом и не удивительно)
Кир
2021-10-20 17:33:50
Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Не интересует его судьба.
Сеня
2021-10-20 17:30:00
С законностью не получилось , прокурор ушёл хе хе
Гражданин
2021-10-20 17:22:29
Работа в Правительстве наверно лучше чем в Администрации города.
Ждите красоту и грацию !
Гость
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