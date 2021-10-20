Экс-прокурор Прионежья не продержался в кресле заммэра Петрозаводска и четырех месяцев

Бывший прокурор Прионежского района Андрей Кузьмин покинул пост заместителя главы столицы Карелии, председателя комитета градостроительства и землепользования.

Как сообщил «Столице на Онего» источник в мэрии, сегодня, 20 октября, Андрей Кузьмин уволился по собственному желанию. Экс-прокурор Прионежского района пришел в администрацию 2 июля, сменив в кресле председателя комитета градостроительства и землепользования Евгения Перова.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский, представляя Андрей Кузьмина, писал на своей странице в соцсети в июле о том, что его новый зам более 20 лет он служил в органах прокуратуры на разных должностях: от следователя в прокуратуре столицы Карелии — до прокурора Прионежского района. При подборе кандидата на должность председателя комитета приоритет был отдан критерию законности принимаемых решений.

По словам Любарского, направление деятельности Кузьмина объемное и непростое в связи с обсуждением и принятием корректировок в Генплан.

Напомним, как рассказал экс-заместитель главы Петрозаводска «Столице на Онего» Евгений Перов, его уход из мэрии — это совместное решение, которое он принял с новым мэром Владимиром Любарским.