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Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор

Новости. Общество
12:08, 02 Июля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Экс-прокурор Прионежского района Андрей Кузьмин возглавил комитет градостроительства и землепользования администрации столицы Карелии.

Пост заместителя главы Петрозаводска, председателя комитета градостроительства и землепользования со 2 июля занимает бывший прокурор Прионежского района Андрей Кузьмин. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава города Владимир Любарский.

«С сегодняшнего дня к исполнению обязанностей заместителя главы администрации — председателя комитета градостроительства и землепользования приступил Андрей Викторович Кузьмин. Более 20 лет он служил в органах прокуратуры на разных должностях: от следователя в прокуратуре Петрозаводска — до прокурора Прионежского района. При подборе кандидата на должность председателя комитета приоритет был отдан критерию законности принимаемых решений», — пишет мэр столицы Карелии.

По словам Любарского, новое направление деятельности Кузьмина объемное и непростое — в самое ближайшее время предстоит большое обсуждение и принятие корректировок в Генплан, продолжится строительство и проектирование дорог и социальных объектов, большая работа по руинированным объектам.

«Задачи, безусловно, непростые. Ещё ведь кураторство: Кукковка, СКЗ, Томицы. Страница ВК у Андрея Викторовича появится завтра», — отметил Владимир Любарский.

Напомним, место руководителя комитета градостроительства и землепользования в мэрии города было вакантно с 1 июля. Евгений Перов, отработавший в должности председателя комитета около трех лет, написал заявление об увольнении и ушел из администрации.

Как рассказал экс-заместитель главы Петрозаводска «Столице на Онего», его уход из мэрии — это совместное решение, которое он принял с новым мэром Владимиром Любарским.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-07-02 13:18:17
это не он...это терешкова попросила .
.........
2021-07-02 13:09:58
Круто , даже не пристав и не мент . А что делать он умеет ? Законность и проф.грамотность у "них" одно и тоже ?
Вася
2021-07-02 13:09:04
В Северной Корее даже дворник агент кгб.
David.
2021-07-02 13:07:40
Универсальный специалист!
Leopol'd
2021-07-02 13:06:35
Предлагаю перепрофилировать все инженерные и экономические факультеты ПетрГУ в юридические. Градостроительством, земельными, архитектурными и пр. отраслями в итоге заведуют приставы и прокуроры. Так давайте сразу готовить "специалистов". Хотя в ф-ле РПА Минюста России, наплыва студентов не замечено.
Вася
2021-07-02 13:06:09
«Может быть, кто-то из вас десять месяцев тому назад ахал и охал в интернете: "Ах, насилие!" Не понимали, что происходит», — рассказал Лукашенко и отметил, что сегодня таких людей уже не осталось.
Саныч
2021-07-02 13:04:29
Воспитателями в яслях надо тоже прокурорских ставить. Так победим.
Вася
2021-07-02 13:02:21
Ленин ещё говорил- мы пойдём другим путём
Вася
2021-07-02 12:58:27
вот это прорыв
Valentina Vonti
2021-07-02 12:30:10
Какое отношение к градостроительству и земельных ресурсов имеет прокурор, ему только можно доверять соблюдение законности. Где профессионалы.???
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