Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор

Экс-прокурор Прионежского района Андрей Кузьмин возглавил комитет градостроительства и землепользования администрации столицы Карелии.

Пост заместителя главы Петрозаводска, председателя комитета градостроительства и землепользования со 2 июля занимает бывший прокурор Прионежского района Андрей Кузьмин. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава города Владимир Любарский.

«С сегодняшнего дня к исполнению обязанностей заместителя главы администрации — председателя комитета градостроительства и землепользования приступил Андрей Викторович Кузьмин. Более 20 лет он служил в органах прокуратуры на разных должностях: от следователя в прокуратуре Петрозаводска — до прокурора Прионежского района. При подборе кандидата на должность председателя комитета приоритет был отдан критерию законности принимаемых решений», — пишет мэр столицы Карелии.

По словам Любарского, новое направление деятельности Кузьмина объемное и непростое — в самое ближайшее время предстоит большое обсуждение и принятие корректировок в Генплан, продолжится строительство и проектирование дорог и социальных объектов, большая работа по руинированным объектам.

«Задачи, безусловно, непростые. Ещё ведь кураторство: Кукковка, СКЗ, Томицы. Страница ВК у Андрея Викторовича появится завтра», — отметил Владимир Любарский.

Напомним, место руководителя комитета градостроительства и землепользования в мэрии города было вакантно с 1 июля. Евгений Перов, отработавший в должности председателя комитета около трех лет, написал заявление об увольнении и ушел из администрации.

Как рассказал экс-заместитель главы Петрозаводска «Столице на Онего», его уход из мэрии — это совместное решение, которое он принял с новым мэром Владимиром Любарским.