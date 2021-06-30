Евгений Перов объяснил свой уход с поста заммэра совместным решением с главой Петрозаводска

Евгений Перов покинул пост председателя комитета градостроительства и землепользования администрации столицы Карелии.

С 1 июля место руководителя комитета градостроительства и землепользования в мэрии города вакантно. Евгений Перов, отработавший в должности председателя комитета около трех лет, написал заявление об увольнении и ушел из администрации.

Как рассказал экс-заместитель главы Петрозаводска «Столице на Онего», его уход из мэрии — это совместное решение, которое он принял с новым мэром Владимиром Любарским.

«Мы сработались. Мой уход — это просто ротация. Я почти три года отработал на этой должности. Это серьезный срок с учетом того, что предыдущие руководители комитета больше года не работали. Я сторонник того, что на одной должности не стоит задерживаться больше двух-трех лет. Глаз замаливается. Необходимы новые идеи. Это абсолютно нормальный процесс», — считает Евгений Перов.

Экс-чиновник признался, что работу с генпланом Петрозаводска он не успел довести до логического конца.

«В предпоследний день провел комиссию. Приняли первый этап. Сейчас документ вынесут на публичные слушания. Так что согласовательная работа с подрядчиком закончена. Жаль, что не удалось самому до финального принятия довести. Но я думаю, что все хорошо будет с генпланом», — отметил Евгений Перов.

На вопрос, где теперь будет работать бывший председатель комитета градостроительства и землепользования, Перов не ответил.

«Я пока не могу ответить на этот вопрос. Есть предположения, наметки. Обсуждаю. Пока отдыхаю», — признался экс-чиновник.

Ранее Анна Дудырина покинула пост начальника управления благоустройства и экологии мэрии Петрозаводска.