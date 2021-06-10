Анна Дудырина покинула пост начальника управления благоустройства и экологии мэрии Петрозаводска

Известная экоактивистка Анна Дудырина уволилась из администрации столицы Карелии по собственному желанию.

Минувший четверг, 10 июня, был последним рабочим днем для Анны Дудыриной в мэрии города. Экоактивистка написала заявление об увольнении и ушла с поста начальника управления по благоустройству и экологии. Об этом "Столице на Онего" сообщили в администрации города.

Анна Дудырина работала в управлении, занимаясь благоустройством города, в течение пяти лет. Вместе с коллегами она вела в мэрии раздельный сбор мусора - собирала у сотрудников администрации макулатуру, pet-бутылки, пластиковые крышки, ртутные лампы.

Ранее новый сити-менеджер столицы Карелии Владимир Любарский занялся кадрами в администрации города. Все заместители главы Петрозаводска написали заявления об уходе, а потом вновь были приняты на работу.

«Заместители вновь приняты на работу с испытательным сроком, который составит 6 месяцев. Думаю, за этот период все себя проявят и станет ясно, кто останется работать, а с кем будем расставаться, если это будет необходимо», — рассказал Владимир Любарский.