Реклама на сайте
Прислать новость
Глава Карелии рассказал о своей гордости за дочь 22
10.06.2021 15:49
Жители Петрозаводска через телескопы наблюдают за затмением солнца (ФОТО) 2
10.06.2021 14:32
В Карелии арестован чиновник, попавшийся на взятке за проверку горнопромышленной компании 2
10.06.2021 22:50

Анна Дудырина покинула пост начальника управления благоустройства и экологии мэрии Петрозаводска

Новости. Общество
12:38, 11 Июня 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Известная экоактивистка Анна Дудырина уволилась из администрации столицы Карелии по собственному желанию.

Минувший четверг, 10 июня, был последним рабочим днем для Анны Дудыриной в мэрии города. Экоактивистка написала заявление об увольнении и ушла с поста начальника управления по благоустройству и экологии. Об этом "Столице на Онего" сообщили в администрации города.

Анна Дудырина работала в управлении, занимаясь благоустройством города, в течение пяти лет. Вместе с коллегами она вела в мэрии раздельный сбор мусора - собирала у сотрудников администрации макулатуру, pet-бутылки, пластиковые крышки, ртутные лампы.

Ранее новый сити-менеджер столицы Карелии Владимир Любарский занялся кадрами в администрации города. Все заместители главы Петрозаводска написали заявления об уходе, а потом вновь были приняты на работу.

«Заместители вновь приняты на работу с испытательным сроком, который составит 6 месяцев. Думаю, за этот период все себя проявят и станет ясно, кто останется работать, а с кем будем расставаться, если это будет необходимо», — рассказал Владимир Любарский.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-06-11 13:07:00
Первая пошла , следом другие гены бойцы , что что , а изводить приставы умеют ))) :)
врунофф
2021-06-11 12:52:15
В карелиястате будет мусор сортировать ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.06.2021, 14:03
Скандальное кафе «Мангал» закрылось в Петрозаводске
04.06.2021, 12:05
В Петрозаводске собирают деньги на похороны бодибилдера
04.06.2021, 15:48
Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска
04.06.2021, 10:13
Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале
10.06.2021, 15:49
Глава Карелии рассказал о своей гордости за дочь
09.06.2021, 18:20
Жители отдаленного района Петрозаводска останутся в четверг без света

Аналитика

10.06.2021 16:35
Капитал
«Неизвестные люди открыли краны» 2
Россельхознадзор намерен выяснить, что за «дрянь» завезли в Заонежье под видом «рыбного гидролизата» из Мурманской области.
Воспитательница и древние артефакты 3
09.06.2021 15:10
Клиники на Чайкиной. Удалить все лишнее без боли и следа!
08.06.2021 16:40
В технопарке «Южная промзона» начнут полировать уникально тонкие слябы
08.06.2021 16:30
«Мы пользуемся лишь тем, что наросло само» 3
08.06.2021 11:37
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2021 12:00
Без политики
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
В летние погожие дни растёт физическая активность, а вместе с ней и риск травматизма.
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»