Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении

Новый сити-менеджер столицы Карелии Владимир Любарский занялся кадрами в администрации города.

В минувший понедельник, 17 мая, заместители главы Петрозаводска — первый заместитель мэра Инна Колыхматова, председатель комитета ЖКХ администрации Андрей Бекелев, председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов, председатель комитета финансов Елена Логинова, председатель комитета экономиечского развития Эдуард Марченко, руководитель аппарата администрации Диана Евстигнеева — написали заявления об увольнении. Все они продолжительное время работали под началом Ирины Мирошник.

Новый глава Петрозаводска Владимир Любарский объяснил на своей странице в соцсети кадровые изменения.

«Действительно, мои заместители вчера написали заявления об увольнении по собственному желанию. Этим решением они продемонстрировали готовность работать в команде. Заместители вновь приняты на работу с испытательным сроком, который составит 6 месяцев. Думаю, за этот период все себя проявят и станет ясно, кто останется работать, а с кем будем расставаться, если это будет необходимо», — пишет Владимир Любарский.

Ранее сити-менеджер столицы Карелии Владимир Любарский рассказал, почему не смог отказаться от предложения главы Карелии идти в мэры города.