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Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении

Новости. Общество
13:00, 18 Мая 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Новый сити-менеджер столицы Карелии Владимир Любарский занялся кадрами в администрации города.

В минувший понедельник, 17 мая, заместители главы Петрозаводска — первый заместитель мэра Инна Колыхматова, председатель комитета ЖКХ администрации Андрей Бекелев, председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов, председатель комитета финансов Елена Логинова, председатель комитета экономиечского развития Эдуард Марченко, руководитель аппарата администрации Диана Евстигнеева — написали заявления об увольнении. Все они продолжительное время работали под началом Ирины Мирошник.

Новый глава Петрозаводска Владимир Любарский объяснил на своей странице в соцсети кадровые изменения.

«Действительно, мои заместители вчера написали заявления об увольнении по собственному желанию. Этим решением они продемонстрировали готовность работать в команде. Заместители вновь приняты на работу с испытательным сроком, который составит 6 месяцев. Думаю, за этот период все себя проявят и станет ясно, кто останется работать, а с кем будем расставаться, если это будет необходимо», — пишет Владимир Любарский.

Ранее сити-менеджер столицы Карелии Владимир Любарский рассказал, почему не смог отказаться от предложения главы Карелии идти в мэры города.

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Комментарии

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sergo
2021-05-18 14:16:55
Я правильно понимаю, что все эти написавшиеся получат при увольнении по шесть окладов и потом спокойно продолжат занимать те-же места?
1677
2021-05-18 15:53:21
sergo, с чего это им, если по собственному желанию?
бармалей
2021-05-18 14:14:26
вот так нехитро всем замам выплатили бонус в виде компенсации за неиспользованный отпуск.....
drug
2021-05-18 13:45:47
Этим решением они продемонстрировали не готовность работать - А ЖЕЛАНИЕ на работе получать ХОРОШИЕ ДЕНЬГИ и помогать нужным людям.
paramparam
2021-05-18 13:43:39
Методы.
Вася
2021-05-18 13:27:43
Рыдаем всей артелью
Off
2021-05-18 13:26:16
Чехарда.. работать некогда.
баян
2021-05-18 13:10:44
Это называется кадровая зачистка своих будем подтягивать
gaudealis
2021-05-18 13:06:27
А что там тётки-бездельницы из Управления культуры? Их давно пора на пенсию выпроводить
однозначно
2021-05-18 13:03:56
Правильно. Надо держать на коротком поводке.
Гость
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