Глава Петрозаводска Владимир Любарский: «Если капитан сказал бить по воротам, значит, надо бить» (ВИДЕО)

Новый сити-менеджер столицы Карелии Владимир Любарский рассказал, почему не смог отказаться от предложения главы Карелии идти в мэры города.

В своем первом интервью журналистам ГТРК «Карелия» вступивший в должность мэра Петрозаводска Владимир Любарский признался, что не мог отказаться от предложения главы Карелии идти в сити-менеджеры.

«Не смог, потому что мы командные игроки. И если капитан сказал бить по воротам, значит, надо бить по воротам. И это в интересах города. Производственная необходимость совпала с моей личной мотивацией, о которой я же достаточно сказал. Я здесь вырос, я здесь родился. Поэтому я думаю, кто если не я. Так говорят у нас в десанте», - сказал Владимир Любарский.

Что в планах у нового мэра? Чем хочет заняться в первую очередь? Об этом Владимир Любарский рассказал в интервью сразу после торжественной церемонии вступления в должность.

Напомним, инаугурация главы Петрозаводска Владимира Любарского состоялась 14 мая.

Ранее Любарский допустил возможность возрождения городских планерок в мэрии Петрозаводска.