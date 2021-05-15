Любарский допускает возможность возрождения городских планерок в мэрии Петрозаводска

Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский рассматривает возможность возобновления общегородских планерок с присутствием на них горожан.

Любарский заявил в соцсети, что планирует подумать над форматом обсуждения вопросов, которые горожане направляют в его адрес.

«Мы подумаем над форматом совместного обсуждения. Это могут быть и стратегические сессии АСИ, но они все же носят разовый, установочный характер. Как вариант — ключевые вопросы можно рассматривать на тех самых планерках в мэрии. Открытых. Да, пока действуют ограничения по численности участников мероприятий в закрытых помещениях из-за пандемии. Но они не вечны. Кроме того, эти самые планёрки-совещания можно транслировать в интернет. Это пока рабочие варианты. Посоветуюсь с коллегами на работе и с вами — обязательно», — сообщил Любарский.

Напомним, общегородские планерок, на которых горожане могли лично задать вопросы мэру и прочим чиновникам, были отменены Ириной Мирошник в период ее нахождения в статусе мэра Петрозаводска.

Ранее бывший мэр карельской столицы Ирина Мирошник удалила свою страницу в российской социальной сети «Вконтакте» после ухода с поста сити-менеджера.