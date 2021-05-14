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Экс-мэр Петрозаводска Ирина Мирошник удалила страницу «Вконтакте»

Новости. Общество
21:58, 14 Мая 2021
фото: Ирина Мирошник / ВК
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Бывший мэр карельской столицы Ирина Мирошник удалила свою страницу в российской социальной сети «Вконтакте» после ухода с поста сити-менеджера.

Страница Ирины Мирошник в соцсети «Вконтакте» удалена.

«Страница пользователя удалена. Информация недоступна», — гласит размещенная надпись.

За день до этого Ирина Мирошник выступила с сетевым обращением к горожанам, в котором сообщила, что ее деятельность на посту сити-менеджера подошла к концу. Она поблагодарила всех за обратную связь.

«Я очень ценю вашу поддержку: конкретные дела, добрые или острые слова, советы и подсказки. Ведь всё это было продиктовано вашим неравнодушным отношением к родному городу, желанием сделать его красивее и комфортнее! С благодарностью и признанием ко всем вам, Ирина Мирошник», — говорилось в тексте поста.

Напомним, Ирина Мирошник не пришла на сессию Петросовета, на которой новым сити-менеджером Петрозаводска был назначен Владимир Любарский. Церемонию инаугурации Любарского на новом посту градоначальника она также проигнорировала.

Напомним, в декабре 2017 года Ирина Мирошник дала поручение руководству информационно-аналитического управления администрации активизировать работу в соцсетях, после чего у нее появилась собственная страница во «Вконтакте».

Полномочия Ирины Мирошник в статусе сити-менеджера Петрозаводска истекли 20 апреля. 

13 мая страницу в соцсети «Вконтакте» завел Владимир Любарский.

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