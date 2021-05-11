Владимир Любарский назначен главой Петрозаводска

Депутаты Петрозаводского городского совета назначили заместителя главы Карелии по внутренней политике Владимира Любарского главой Петрозаводского городского округа.

Соответствующее решение приняли депутаты Петрозаводского городского совета сегодня, 12 мая, после процедуры голосования. За кандидатуру Владимира Любарского отдали голоса 20 городских парламентариев из присутствующих, пятеро проголосовали против всех и ноль голосов получил Игорь Корсаков.

Владимир Любарский занимает пост заместителя главы Карелии по внутренней политике.

Трудовую деятельность Владимир Любарский начинал в Карелии, работая в правоохранительной системе. Он служил в органах внутренних дел Петрозаводска и МВД по Республике Карелия, в карельском Управлении Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. С 2009 года до февраля 2017 года Любарский работал в Москве в Федеральной службе судебных приставов. С 5 апреля 2017 года он был назначен заместителем врио главы Карелии.

Напомним, полномочия главы Петрозаводска Ирины Мирошник истекли 20 апреля. Спустя десять дней, члены конкурсной комиссии отобрали двух кандидатов на должность главы Петрозаводска. Ими стали замглавы Карелии по внутренней политике Владимир Любарский и заместитель премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игорь Корсаков. Оба кандидата фактически представляют губернаторскую команду.

Согласно процедуре назначения, кандидатов на пост нового сити-менеджера определяла комиссия, состоящая из восьми человек, половину из которых выбирал городской совет, оставшуюся половину назначал глава региона.