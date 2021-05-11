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Владимир Любарский назначен главой Петрозаводска

Новости. Политика
11:58, 12 Мая 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего
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Депутаты Петрозаводского городского совета назначили заместителя главы Карелии по внутренней политике Владимира Любарского главой Петрозаводского городского округа.

Соответствующее решение приняли депутаты Петрозаводского городского совета сегодня, 12 мая, после процедуры голосования. За кандидатуру Владимира Любарского отдали голоса 20 городских парламентариев из присутствующих,  пятеро проголосовали против всех и ноль голосов получил Игорь Корсаков.

Владимир Любарский занимает пост заместителя главы Карелии по внутренней политике.

Трудовую деятельность Владимир Любарский начинал в Карелии, работая в правоохранительной системе. Он служил в органах внутренних дел Петрозаводска и МВД по Республике Карелия, в карельском Управлении Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. С 2009 года до февраля 2017 года Любарский работал в Москве в Федеральной службе судебных приставов. С 5 апреля 2017 года он был назначен заместителем врио главы Карелии.

Напомним, полномочия главы Петрозаводска Ирины Мирошник истекли 20 апреля. Спустя десять дней, члены конкурсной комиссии отобрали двух кандидатов на должность главы Петрозаводска. Ими стали замглавы Карелии по внутренней политике Владимир Любарский и заместитель премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игорь Корсаков. Оба кандидата фактически представляют губернаторскую команду.

Согласно процедуре назначения, кандидатов на пост нового сити-менеджера определяла комиссия, состоящая из восьми человек, половину из которых выбирал городской совет, оставшуюся половину назначал глава региона.

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Комментарии

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наташка
2021-05-12 13:28:21
И внешне располагает
drug
2021-05-12 13:08:33
А где тот балабол который кричал с пеной изо рта про Корсакова.
елпидифор
2021-05-12 13:07:17
Хорошо бы журналистам отчество Владимира Любарского назвать, а то странно как-то без упоминания его батюшки челобитные писать, А может, он - Владимирович?
Титов
2021-05-12 13:06:40
Для начала в командировку в Белгород , в Курск , или Воронеж - посмотреть как можно обустроить и украсить улицы , тротуары и скверы города , при скромном городском бюджете ....
Juniper59
2021-05-12 13:13:37
Титов, вот только в Курск не надо. Адская шляпа, вроде нас, только побольше.
Leopol'd
2021-05-12 12:55:15
Какая интрига, какие эмоции, конкуренция! Прям гордость за приставов.
Ромка
2021-05-12 12:54:19
Ну что ж!?! Слова: " сити менеджер" смущают, раньше был мэр, как то солидно было,но он последний раз всем народом выбирался, теперь назначают нужного губернатору человека, и это не плохо, может они в связке поднимут город и Карелию до завидных высот!?!? Ведь денег в стране полно, и ежели не воровать и захлопнуть коррупцию,то каждый гражданин нашей любимой Карелии, сможет жить не хуже ,хотя бы безработного в соседней Финляндии....ведь в районах Республики совсем печальная картина, Суоярви,к примеру....
в Петрозаводске, конечно, всё будет хорошо!


Но в Петрозавл
User
2021-05-12 12:28:10
Ну, не чокаясь.
кир
2021-05-12 12:36:28
User, тебе чего сторожу в мегаполисе? Он совсем убогий, - сказал кот. У него нет своей жизни, а к финикам свалить боится.
Саныч
2021-05-12 12:12:54
ФССП как кузница кадров на все случаи жизни.
карел
2021-05-12 12:26:14
Саныч, димону спасибо и весь секрет .
кир
2021-05-12 12:11:17
Не даст вам расслабляться.
врунофф
2021-05-12 12:09:04
либерашки трепещите :)
Off
2021-05-12 13:27:34
врунофф, ага. Попрятались под трибуной а ЗС..
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