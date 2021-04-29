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Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска

Новости. Политика
12:12, 30 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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Отобранными кандидатами на пост главы Петрозаводска стали провластные выдвиженцы - Владимир Любарский и Игорь Корсаков.

Сегодня на заседании по итогам собеседований члены конкурсной комиссии отобрали двух кандидатов на должность главы Петрозаводска. Ими стали замглавы Карелии по внутренней политике Владимир Любарский и заместитель премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игорь Корсаков.


© правительство Карелии

Кого-то из данных кандидатур 12 мая депутаты путем тайного голосования изберут на пост главы Петрозаводского городского округа.

Напомним, что для участия в конкурсе на должность сити-менеджера Петрозаводска было зарегистрировано 13 кандидатов.

1.Белянинов Алексей Иванович.
2.Ганюченко Екатерина Михайловна.
3.Гущин Андрей Иванович.
4.Корсаков Игорь Юрьевич.
5.Кочакова Екатерина Геннадьевна.
6.Любарский Владимир Константинович.
7.Прокопчик Яков Михайлович.
8.Рогалевич Андрей Сергеевич.
9.Стальцов Павел Александрович.
10.Талбонен Виктор Игоревич.
11.Таранов Алексей Александрович.
12.Тимошенко Артем Иванович.
13.Тимошин Лев Сергеевич.

Все участники конкурса прошли собеседование на конкурсной комиссии, по итогам которого из общего числа были отобраны только две кандидатуры.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-04-30 13:55:52
северная корея, нищита, разруха .
И кругом портреты вождя
Вася
2021-04-30 13:51:35
"А вот в других странах ещё хуже"
Вася
2021-04-30 13:50:52
Ржу чота
Вася
2021-04-30 13:50:30
Щас 25 млн. Высокотехнологичных рабочих мест введут
кир
2021-04-30 13:48:33
В.Любарский - нормальный кандидат, - сказал кот. Может потребовать работу и дать в морду, если что не так. Описание сделано по фотографии и принадлежит частному лицу в соответствии с законом.))
Off
2021-04-30 13:40:40
Украли выборы мера ..по воровски же выбирают градоначальника. Балаган..
zanoza
2021-04-30 13:39:25
Административный ресурс решает всё и за всех.
Вася
2021-04-30 13:39:23
Новая морковка на удочке
Вася
2021-04-30 13:37:54
Нужно раздать гражданам деньги, я считаю
Лиса
2021-04-30 13:33:12
ну что, квазиопозиция, об.....сь?
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