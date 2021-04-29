Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска

Отобранными кандидатами на пост главы Петрозаводска стали провластные выдвиженцы - Владимир Любарский и Игорь Корсаков.

Сегодня на заседании по итогам собеседований члены конкурсной комиссии отобрали двух кандидатов на должность главы Петрозаводска. Ими стали замглавы Карелии по внутренней политике Владимир Любарский и заместитель премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игорь Корсаков.







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Кого-то из данных кандидатур 12 мая депутаты путем тайного голосования изберут на пост главы Петрозаводского городского округа.

Напомним, что для участия в конкурсе на должность сити-менеджера Петрозаводска было зарегистрировано 13 кандидатов.

1.Белянинов Алексей Иванович.

2.Ганюченко Екатерина Михайловна.

3.Гущин Андрей Иванович.

4.Корсаков Игорь Юрьевич.

5.Кочакова Екатерина Геннадьевна.

6.Любарский Владимир Константинович.

7.Прокопчик Яков Михайлович.

8.Рогалевич Андрей Сергеевич.

9.Стальцов Павел Александрович.

10.Талбонен Виктор Игоревич.

11.Таранов Алексей Александрович.

12.Тимошенко Артем Иванович.

13.Тимошин Лев Сергеевич.

Все участники конкурса прошли собеседование на конкурсной комиссии, по итогам которого из общего числа были отобраны только две кандидатуры.