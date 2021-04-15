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Провластными кандидатами на пост сити-менеджера Петрозаводска стали Любарский и Корсаков

Новости. Общество
17:01, 16 Апреля 2021
фото: © правительство Карелии
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Заместитель главы Карелии по внутренней политике Владимир Любарский и заместитель премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игорь Корсаков сдали документы комиссии по отбору кандидатов на пост главы Петрозаводска.

Комиссия, занимающаяся отбором кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска, получила документы от Игоря Корсакова и Владимира Любарского. Об этом "Столице на Онего" сообщила член комиссии, депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева.

Владимир Любарский занимает пост заместителя главы Карелии по внутренней политике, а Игорь Корсаков является заместителем премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Карелии.

На сегодняшний день в списке лиц, подавших документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа, также находятся директор ООО "Партнер" Виктор Талбонен, главный специалист молодежного центра "Смена" Алексей Белянинов, учитель английского языка из МОУ Сунское, представитель партии Социальной защиты 35-летняя Екатерина Ганюченко, президента ООО "Святые Карелии" 41-летний Алексей Таранов, депутат Лендерского сельского поселения от "Единой России" 29-летняя Екатерина Кочакова и руководитель исполкома общероссийской общественной организации "Офицеры России" в Карелии Валерий Таборов, начальник аварийно-диспетчерской службы компании "ПКС-Водоканал" Яков Прокопчик и представитель организации "Евро Модуль" Павел Стальцов. Руководитель аппарата КРОО "Ассоциация юристов России" Михаил Бокша, ранее включившийся в гонку за пост городского главы, снял свою кандидатуру. 

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекают 20 апреля. Затем депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового сити-менеджера.

С 29 марта по 20 апреля включительно состоится прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.

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Комментарии

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Старик
2021-04-16 17:12:36
Морды,хоть прикуривай.
театральный критик
2021-04-16 17:10:27
Шах и мат :)
Гость
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