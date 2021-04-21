Утвержден окончательный список кандидатов на должность главы Петрозаводска

Сегодня на заседании конкурсной комиссии по отбору претендентов на должность главы Петрозаводска рассмотрены заявления и документы от кандидатов и утвержден окончательный список участников конкурса.

Напомним, что в конкурсную комиссию под председательством Заместителя Главы РК – Руководителя Администрации Главы РК Татьяны Игнатьевой входят Первый заместитель Главы РК Александр Чепик, депутат Законодательного Собрания РК Анна Лопаткина, депутаты Петросовета Дмитрий Кузнецов, Павел Петров, Галина Васильева, Почетный гражданин города Петрозаводска, председатель Совета ветеранов Республики Карелия Николай Черненко, член Общественной Палаты РФ, Член Общественной палаты РК Илья Герасев.



В рамках повестки очередного заседания члены Комиссии рассмотрели и приняли к сведению заявление Михаила Сергеевича Бокши о снятии своей кандидатуры с участия в конкурсе.

Комиссия ознакомилась и проанализировала документы, представленные кандидатами для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа в период с 29 марта по 20 апреля, на предмет их соответствия всем установленным требованиям.

Рассмотрев документы, поданные на конкурс Таборовым Валерием Валерьевичем, члены комиссии установили, что заявление кандидата и анкета не соответствуют требованиям, установленным п.3.1 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского округа.

По итогам рассмотрения всех документов члены Комиссии единогласно утвердили окончательный список кандидатур, допущенных к участию в конкурсе, в составе:



1. Белянинов Алексей Иванович.

2. Ганюченко Екатерина Михайловна.

3. Гущин Андрей Иванович.

4. Корсаков Игорь Юрьевич.

5. Кочакова Екатерина Геннадьевна.

6. Любарский Владимир Константинович.

7. Прокопчик Яков Михайлович.

8. Рогалевич Андрей Сергеевич.

9. Стальцов Павел Александрович.

10. Талбонен Виктор Игоревич.

11. Таранов Алексей Александрович.

12. Тимошенко Артем Иванович.

13. Тимошин Лев Сергеевич.



Также на сегодняшнем заседании утвержден график проведения индивидуальных собеседований с кандидатами. В период до 30 апреля члены конкурсной комиссии смогут лично встретиться с каждым из них, ознакомиться с видением текущей ситуации и мнением о дальнейших перспективах развития города, задать все интересующие вопросы и оценить профессиональные и личностные качества потенциальных претендентов на пост главы Петрозаводска.

Отметим также, что на заседании 30 апреля по итогам собеседований членам конкурсной комиссии предстоит отобрать не менее двух кандидатур на должность главы города. После чего на очередной сессии Петрозаводского городского Совета 12 мая депутаты путем тайного голосования изберут нового главу Петрозаводского городского округа из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.