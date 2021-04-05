Стал известен полный состав комиссии для назначения очередного сити-менеджера Петрозаводска

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о назначении своих членов конкурсной комиссии для определения нового сити-менеджера столицы Карелии.

Артур Парфенчиков включил в члены комиссии для проведения конкурса на замещение должности сити-менеджера Петрозаводска члена Общественной палаты Карелии Илью Герасева, заместителя главы республики Татьяну Игнатьеву, депутата регионального Заксобрания Анну Лопаткину и премьер-министра карельского правительства Александра Чепика.

Соответствующее распоряжение Артура Парфенчикова датировано пятым апреля.

Напомним, половину членов комиссии по выбору нового сити-менеджера выбирает городской совет, оставшуюся половину назначает глава региона. Всего в комиссии должно быть восемь человек.

Ранее горсовет назначил своих представителей в комиссии по утверждению очередного сити-менеджера Петрозаводска. Представителями Петросовета в комиссии стали депутат Галина Васильева, депутат Дмитрий Кузнецов, депутат Павел Петров и почетный гражданин Петрозаводска Николай Черненко.

Полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекают 20 апреля. Затем депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового сити-менеджера.

С 29 марта по 20 апреля включительно состоится прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.