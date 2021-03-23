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Конкурс кандидатов на должность сити-менеджера объявлен в Петрозаводске

Новости. Общество
12:17, 24 Марта 2021
фото: © Столица на Онего
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Петросовет объявил отбор кандидатов на должность сити-менеджера столицы Карелии.

Депутаты Петросовета проголосовали за проведении конкурса по отбору кандидатур на должность нового главы Петрозаводска. Это решение было принято членами городского парламента в среду, 24 марта, на сессии Петрозаводского городского совета.

Конкурс состоится 30 апреля в здании городской мэрии. В тексте проекта решения говорится, что документы от кандидатов будут принимать с 29 марта по 20 апреля включительно.

Ранее сообщалось, что Петросовет запустил процедуру назначения нового главы Петрозаводска.

Сегодня горсовет одобрил кандидатуры четырех членов конкурсной комиссии для назначения нового сити-менеджера. Ими стали депутат Галина Васильева, депутат Дмитрий Кузнецов, депутат Павел Петров и почетный гражданин Петрозаводска Николай Черненко.

Напомним, половину членов комиссии по выбору нового сити-менеджера выбирает городской совет, оставшуюся половину назначает глава региона. Всего в комиссии должно быть восемь человек.

Полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекают 20 апреля. Затем депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового сити-менеджера.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ромео
2021-03-24 13:27:13
Слабунову надо утвердить на пост ситиманагера, чтобы ее разорвали ее же идейные товарищи, когда она начнет лететь в тартарары. Вот потеха была бы народу, когда говорящая голова угробила бы город. Жителей жалко только
наташка
2021-03-24 13:29:18
ромео, плюсую неистово +++++
zanoza
2021-03-24 12:38:06
Формальная процедура объявлена! Самого же мэра назначат после одобрения кандидатуры в Москве. Хватит пыль людям в глаза пускать и играть демократию!
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