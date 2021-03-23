Конкурс кандидатов на должность сити-менеджера объявлен в Петрозаводске

Петросовет объявил отбор кандидатов на должность сити-менеджера столицы Карелии.

Депутаты Петросовета проголосовали за проведении конкурса по отбору кандидатур на должность нового главы Петрозаводска. Это решение было принято членами городского парламента в среду, 24 марта, на сессии Петрозаводского городского совета.

Конкурс состоится 30 апреля в здании городской мэрии. В тексте проекта решения говорится, что документы от кандидатов будут принимать с 29 марта по 20 апреля включительно.

Ранее сообщалось, что Петросовет запустил процедуру назначения нового главы Петрозаводска.

Сегодня горсовет одобрил кандидатуры четырех членов конкурсной комиссии для назначения нового сити-менеджера. Ими стали депутат Галина Васильева, депутат Дмитрий Кузнецов, депутат Павел Петров и почетный гражданин Петрозаводска Николай Черненко.

Напомним, половину членов комиссии по выбору нового сити-менеджера выбирает городской совет, оставшуюся половину назначает глава региона. Всего в комиссии должно быть восемь человек.

Полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекают 20 апреля. Затем депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового сити-менеджера.