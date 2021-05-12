Новый глава Петрозаводска Владимир Любарский завел страницу в соцсети «Вконтакте»

Владимир Любарский, назначенный накануне на пост петрозаводского сити-менеджера, завел страницу в российской соцсети «Вконтакте».

В социальной сети «Вконтакте» зарегистрирована страница Владимира Любарского. Представители нового сити-менеджера пояснили, что прежде у него страницы в соцсети не было.

«Уважаемые подписчики, дорогие петрозаводчане! Приветствую Вас на моей странице! Здесь я буду оперативно от первого лица рассказывать все самое важное и актуальное о жизни города Петрозаводска и работе Администрации. Жду ваших конструктивных предложений и комментариев», — гласит первый пост нового сити-менеджера.

Владимир Любарский подчеркнул, что на странице будут действовать правила модерации.

«Под постами будут оставаться только те комментарии, которые имеют к нему непосредственное отношение. Будут удаляться комментарии, нарушающие законодательство, содержащие угрозы и оскорбления, переход на личности, грубые и нецензурные выражения, а также откровенный спам», — говорится в сообщении.

Во втором посте Владимир Любарский заявил, что завел страницу в соцсети в «знаменательный для истории нашего города день». 13 мая 1925 года родился бывший руководитель карельской столицы Павел Сепсяков.

«Память о Павле Васильевиче жива: горожане с большой теплотой вспоминают его как человека и руководителя. В период его работы на посту Главы Петрозаводска город рос и развивался: были построены новые коммунальные сети, дороги, мосты, путепроводы, пять жилых микрорайонов, десятки школ и детских садов, новые предприятия, объекты здравоохранения, культуры, спорта. Павел Васильевич Сепсяков внес огромный вклад в социально-экономическое развитие, задал очень высокую планку для всех последующих руководителей города. В годы его работы в Петрозаводске был порядок. И даже это, казалось бы, случайное совпадение дат поневоле ко многому обязывает», — резюмировал Любарский.

Напомним, в среду, 12 мая, депутаты Петрозаводского городского совета путем тайного голосования назначили на пост нового сити-менеджера заместителя главы Карелии по внутренней политике Владимира Любарского. Он получил 20 голосов городских парламентариев. Его единственным конкурентом в борьбе за пост городского главы был заместитель премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игорь Корсаков, за которого никто не проголосовал. Также пять депутатов поставили галочку в графе «против всех».