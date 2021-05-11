За кандидата на пост главы Петрозаводска Игоря Корсакова никто из депутатов не проголосовал

Никто из депутатов Петросовета не проголосовал за заместителя премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игоря Корсакова, участвовавшего, как и Владимир Любарский, в конкурсе на пост главы Петрозаводска

Сегодня на сессии Петрозаводского городского совета депутаты назначили заместителя главы Карелии по внутренней политике Владимира Любарского главой Петрозаводского городского округа, отдав за него 20 голосов.

Заместитель премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игорь Корсаков, чья кандидатура также была определена конкурсной комиссией на пост сити-менеджера Петрозаводска, получил ноль голосов.

Пятеро народных избранников проголосовали против всех, то есть не выбрали ни Любарского, ни Корсакова.

Всего в Петросовете 28 депутатов, на сессии, где проходило голосование за кандидата на пост главы Петрозаводска, присутствовали 25 народных избранников. Отсутствовали трое: Геннадий Боднарчук, арестованный по обвинению в коррупции, и Валерий Матвеев, осужденный за взятку, также не было депутата Александра Чеховича, который, кстати, вошел в тройку самых богатых депутатов Петросовета по итогам 2020 года.