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Определена тройка самых богатых депутатов горсовета Петрозаводска

Новости. Политика
07:00, 12 Мая 2021
фото: Депутат Петросовета Дмитрий Кузнецов/ фото "Столица на Онего"
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Городской совет Петрозаводска опубликовал сведения о доходах депутатов в 2020 году.

Информация опубликована на официальном сайте Петросовета.

Согласно этим данным, больше всего из народных избранников заработал депутат-единорос Дмитрий Кузнецов. Его доход в 2020 году превысил 33 млн рублей с учетом продажи имущества. У него в собственности также два земельных участка (доли) и десять нежилых помещений. Две квартиры. Автомобили Toyota Camry и Porsche Cayenne.

На втором месте по доходам также депутат от «Единой России» Оксана Политова. Ее доход в 2020 году – 9,2 млн рублей. В собственности: два земельных участка, две дачи и две квартиры. Автомобиля не имеет.

Замыкает тройку самых "доходных" депутатов Александр Чехович. Его доход составил 6 млн рублей. В собственности квартиры (совместная собственность) и нежилое помещение. Автомобиль Chevrolet Cruze.

Меньше всех в 2020 году заработала депутат Анна Васильева – 250 тысяч рублей. В собственности квартира (доля), а также автомобиль Toyota Avensis.

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