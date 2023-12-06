Выборы президента России впервые продлятся три дня

Проголосовать на выборах можно будет с 15 по 17 марта 2024 года.

Центризбирком России объявил о трехдневном голосовании на выборах Президента Российской Федерации. 8 декабря ЦИК России на заседании рассмотрел проект постановления о голосовании на выборах Президента России в течение трех ней - 15,16 и 17 марта и принял соответствующее постановление.

«Трехдневное голосование избирателям Карелии не в новинку. Впервые опробованный в 2020 году, этот формат оказался востребован. Для избирателя он более комфортный: больше возможностей выбрать удобное время, чтобы прийти на избирательный участок», ‒ написали в паблике карельского избиркома.