Человек погиб на пожаре в квартире на последнем этаже петрозаводского дома

Трагедия произошла вечером 28 декабря.
Как нашему изданию рассказали в пресс-службе МЧС Карелии, в районе 19.10 огнеборцам удалось локализовать возгорание на пятом этаже дома №22 по улице Архипова в Петрозаводске.
По данным нашего информированного источника, на пепелище брандмейстеры обнаружили тело человека.
Напомним, о пожаре огнеборцам стало известно около 18.00. Возгоранию присвоили категорию 1-БИС.
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