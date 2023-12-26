Человек погиб на пожаре в квартире на последнем этаже петрозаводского дома

Трагедия произошла вечером 28 декабря.

Как нашему изданию рассказали в пресс-службе МЧС Карелии, в районе 19.10 огнеборцам удалось локализовать возгорание на пятом этаже дома №22 по улице Архипова в Петрозаводске.



По данным нашего информированного источника, на пепелище брандмейстеры обнаружили тело человека.



Напомним, о пожаре огнеборцам стало известно около 18.00. Возгоранию присвоили категорию 1-БИС.