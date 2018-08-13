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Новости. Общество
14:22, 13 Августа 2018

Чем чаще всего болеют жители Карелии, рассказали в Минздраве

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В министерстве здравоохранения Карелии прокомментировали попадание Республики Карелия в число самых "больных" регионов России.

Ранее RT со ссылкой на Минздрав РФ сообщило, что по показателю общей заболеваемости в 2017 году (230 371,7 зарегистрированных заболеваний на 100 тысяч населения) Карелия попала в пятерку самых "больных" регионов страны.

Как пояснили в республиканском министерстве здравоохранения, комментируя по просьбе "Столицы на Онего" данную информацию, понятие "заболеваемость" шире, чем понятие "болезнь". Статистика заболеваемости, отметили в ведомстве, представляет собой "совокупность болезней и патологических состояний, зарегистрированных при обращениях пациентов за медицинской помощью". Кроме того, она дополняется случаями заболеваний, выявленных во время профилактических осмотров и диспансеризации, и данными по причинам смерти (учитываются заболевания, по поводу которых не было зарегистрировано обращений в медицинские организации).

"Статистический показатель общей заболеваемости, другими словами сказать – показатель болезненности или распространенности заболеваний, представляет собой совокупность всех имеющихся среди населения заболеваний, как впервые выявленных в отчетном календарном году, так и зарегистрированных в предыдущие годы, но по поводу которых пациент вновь обратился в данном году. Именно этот показатель озвучен федеральными СМИ на основании данных Минздрава России", - говорится в ответе Минздрава Карелии на запрос "Столицы на Онего".

В структуре общей заболеваемости населения Карелии (взрослые плюс дети) в Минздраве отмечают высокий удельный вес болезней органов дыхания (26,7%), а также болезни системы кровообращения (13,3%), костно-мышечной системы (9,4%) и органов пищеварения (8,2%). 

"Наибольшее распространение имеют болезни системы дыхания в структуре общей заболеваемости детей от 0 до 17 лет включительно. Их удельный вес составляет более половины всех случаев заболеваний (56,5%), - отмечают в ведомстве. - На класс болезней органов пищеварения приходится 6,7%, на травмы и отравления, болезни кожи и подкожной клетчатки приходится 4,8% - 4,5% - соответственно. Таким образом, лидирующие четыре класса заболеваний составляют 72,5% всей зарегистрированной патологии указанной возрастной группы", - отмечают в ведомстве.

Что касается общей заболеваемости взрослого населения, то в данном случае на первом месте находятся болезни системы кровообращения (18,3%). Далее идут: болезни органов дыхания (14,5%), костно-мышечной системы (11,8%) и органов пищеварения (8,8%). При этом удельный вес остальных классов болезней не превышает половины всей зарегистрированной патологии (46,6%), констатируют в Минздраве.

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Комментарии

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Беня
2018-08-13 15:48:58
Чем чаще болеем? Тем, чем лечимся, тем и болеем :)
Хотя не все. Есть те, кто болеют душой, но таблеточками, даже заграничными это не подлечишь :)
А молодежь, та мается, ну нету для нее великих и достойных дел, вершить нечего, даже "места для шага вперед" (как Цой пел) и то нет.
ПлачУ и ПлАчу
2018-08-13 14:56:45
смешно констатировать, когда врачи анализы не берут, всем подряд пишут ОРВИ, не поднимая глаз...
кир
2018-08-13 14:42:16
Ну, да. Ходим без шапок в мороз, как французы,водку пьём и курим. Даже бабы. Фу, противно.
Гость
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