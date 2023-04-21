Чемпион России, легкоатлет из Карелии попал в колонию за избиение прохожего (ВИДЕО)

Суд в Санкт-Петербурге огласил приговор Александру Хютте.

Приморский районный суд Санкт‑Петербурга приговорил российского легкоатлета Александра Хютте к двум годам тюремного заключения по делу о нападении на человека, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на объединённую пресс‑службу судов Петербурга.

34‑летний спортсмен признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.д ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Инцидент произошел в мае прошлого года в доме в Приморском районе Санкт‑Петербурга. По версии следствия, Хютте, находясь в кабине лифта на 8‑м этаже, действуя из хулиганских побуждений, нанес потерпевшему один удар кулаком левой руки в лицо, после чего в общем коридоре нанес последнему еще не менее пять ударов кулаками обеих рук по голове и в лицо, а также один удар ногой в область паха и бедра, чем причинил ему тяжкий вред здоровью.

Обсужденный вину признал частично. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшего — в счет материального ущерба 40 221 рубль, в счет возмещения морального вреда 450 000 рублей.

В сентябре 2021 года полицейские задержали Хютте с наркотиками в Санкт‑Петербурге. Ранее спортсмен отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Хютте — неоднократный чемпион России в беге на короткие дистанции, победитель (2011) и серебряный призер (2014) командного чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что легкоатлету может грозить до 8 лет колонии за избиение прохожих.

Российский спринтер Александр Хютте родился 29 сентября 1988 года в Карельской АССР.