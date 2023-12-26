Четверо из десяти петрозаводчан верят в магию Нового года

Жители карельской столицы рассказали, каких ритуалов придерживаются в праздничную ночь.

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob петрозаводчане рассказали о новогодних приметах и ритуалах, которые они соблюдают в праздничную ночь.

Результаты показали, что в Новый год 4 из 10 петрозаводчан соблюдают особые приметы и ритуалы. Под бой курантов загадывают желания 13% опрошенных. В то, что «пока часы 12 бьют», нужно осушить бокал шампанского, верят 7% респондентов.

Еще 7% надеются, что новый год будет удачным, если на праздничном столе будут традиционные блюда, а 4% опрошенных под бой курантов пишут желание на бумажке, сжигают, бросают пепел в бокал шампанского и выпивают до дна.

Новый год в новой одежде встречают 2% горожан. По 1% респондентов в новогоднюю ночь обязательно зажигают гирлянду на елке или бенгальские огни, смотрят салют, слушают поздравление президента.

Такие ритуалы, как обмен подарками, встреча Нового года в кругу семьи, просмотр советских новогодних комедий, гуляния, гадания, монетки под скатертью и сувенир-символ будущего года на столе соблюдают 8% петрозаводчан.