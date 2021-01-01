Дайверов-добровольцев ищут в Карелии для поиска пропавшего 6-летнего ребенка

К сожалению, пропавший 28 декабря 6-летний мальчик в поселке Хелюля Сортавальского района до сих пор не найден.

Как сообщается в паблике "Доброспас", поиски по земле продолжаются, но есть посленовогодний пробел в команде подводного поиска.

"Следующая команда из Москвы и Санкт-Петрбурга приедет только после 4 января. Из всех карельских дайверов-добровольцев - кто в отъезде, кто болен, с кем нет связи, поэтому огромная просьба откликнуться небезразличным дайверам, у которых есть опыт погружения Ice", - написано в сообщении паблика.

Сегодня, 1 января, формируется команда для поездки в Хелюля на 2-3 дня. Выезд состоится завтра, 2 января, рано утром.

Тех, кто хочет и может принять участие в поисках, просят писать мне в группу "Доброспас".

"С вас - личное снаряжение, фонари и любые, если есть, баллоны. Если нет - не беда. Местный ПСС обеспечит забивку воздухом. Питание и ночлег обеспечат местные", - сообщили организаторы поиска.

Напомним, ранее Следком возбудил уголовное дело по факту исчезновения мальчика в поселке Карелии.

По версии следствия, днем 28 декабря мальчик вышел из дома в поселке Хелюля и пропал. Мать попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы. Домой мальчик не вернулся, его местонахождение до настоящего времени не известно.

Филиппу М. на вид 6 лет. Ребенок худощавого телосложения. Его рост 116 см. Был одет в синюю куртку, синие штаны, шапку с полосками, шарф бежевого цвета.

Ребенок имеет особенности в развитии: он боится людей и машин, может прятаться, не разговаривает. Отец пропавшего ребенка сообщал, что мальчик крайне активен и, вероятно, будет прятаться от людей.



Госкомитет Карелии по ОЖ и БН / ВК