Следком возбудил уголовное дело по факту исчезновения мальчика в поселке Карелии

В Карелии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения шестилетнего мальчика в Сортавальском районе, сообщают в региональном управлении Следкома.

Следком Карелии для полного и всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего возбудил уголовное дело по признакам убийства по факту безвестного исчезновения 6-летнего Филиппа М.

По версии следствия, днем 28 декабря мальчик вышел из дома в поселке Хелюля и пропал. Мать попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы. Домой мальчик не вернулся, его местонахождение до настоящего времени не известно. Сейчас проводятся масштабные поиски.

Следователи вновь уточнили приметы пропавшего мальчика. Филиппу М. на вид 6 лет. Ребенок худощавого телосложения. Его рост 116 см. Был одет в синюю куртку, синие штаны, шапку с полосками, шарф бежевого цвета.

"Лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения малолетнего, необходимо обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия по телефонам: 592-590, 89114373298, либо по телефону 02", - говорится в заявлении Следкома.

Ранее сообщалось, что отряд "ЛизаАлерт" подключился к поискам исчезнувшего мальчика Филиппа в Карелии.