Отряд "ЛизаАлерт" подключился к поискам исчезнувшего 6-летнего мальчика в Карелии

В Сортавальском районе до сих пор не могут найти шестилетнего Филиппа, пропавшего в понедельник, 28 декабря.

В Карелии вторые сутки идет поиск пропавшего шестилетнего мальчика Филиппа М. Ребенок исчез в понедельник, 28 декабря, в поселке Хелюля в Сортавальском районе Карелии.

По информации организации "Доброспас", мальчик ушел из дома 28 декабря около 15.30, и с того момента его местонахождение неизвестно.

На данный момент к поискам подключились представители отряда "ЛизаАлерт". Информацию об этом "Столице на Онего" подтвердил родственник ребенка.

Сообщается, что мальчик был одет в синюю куртку и синие штаны. На голове была шапка с полосками.

Ребенок имеет особенности в развитии: он боится людей и машин, может прятаться, не разговаривает.

Отец пропавшего ребенка сообщил, что мальчик крайне активен и, вероятно, будет прятаться от людей.

"Если с ребенком все нормально и он убежал из дома, то с вероятностью в 99% его найти будет крайне сложно. Он будет прятаться от всех, его нельзя остановить, он супер-гипер-активный. Шумными поисками и проверкой подъездов не обойтись, он затаится... Нужно проверять все, гаражи, дровники, абсолютно каждый угол. Надеюсь, до чердаков он не доберется...", - написал в соцсети отец ребенка.

Всех, имеющих информацию о местонахождении ребенка или видевших его, полиция просит сообщать по телефону: 88143044150 или 02, с мобильного 102.