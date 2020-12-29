"Надежда есть всегда": отряд "ЛизаАлерт" рассказал о поисках пропавшего мальчика в Карелии

Представитель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" сообщил подробности поисков исчезнувшего шестилетнего мальчика в поселке Хелюля в Сортавальском районе.

На данный момент на месте поисков пропавшего ребенка в Сортавальском районе работают оперативные службы республики, а также представители отряда "ЛизаАлерт" и добровольцы из числа местных жителей.

Исчезнувшего шестилетнего Филиппа М. ищут в городской и природной среде. На момент публикации он не найден.

Специфика территории, на которой ведется поиск, а также зимняя погода усложняет работу оперативных служб и добровольцев.

"Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что рядом находится большое количество небольших населенных пунктов. Это, конечно, осложняет ход поисков. Осложняет, конечно же, погода. Все-таки зима, все-таки идет снег", - сообщил руководитель пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Санкт-Петербурге Антон Паулин в беседе со "Столицей на Онего".

На данный момент добровольцам из отряда "ЛизаАлерт" нужны батарейки и скотч, пояснил Антон Паулин. Их можно принести в штаб "ЛизаАлерт" на месте поисков.

Как пояснил представитель добровольцев, они не теряют надежду найти исчезнувшего мальчика живым.

"Надежда есть всегда. У нас один из основных принципов – человек считается живым до тех пор, пока он не найден, и до тех пор, пока не доказано обратное. Поэтому не единожды случались ситуации, когда мы находили человека живым, когда все обстоятельства были против, когда человек выживал вопреки всему", - заключил Антон Паулин.

Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения сообщил, что к поискам ребенка подключены водолазы и специализированное оборудование.

"После сигнала о происшествии в тот же день на место пропажи мальчика оперативно выехали 9 спасателей, опытных поисковиков из сортавальского отряда Карельской республиканской поисково-спасательной службы. Специалисты занимались поисками до 4 утра совместно со всеми неравнодушными людьми, общественностью и правоохранительными органами. В общей сложности ребенка искали около двухсот человек. На следующий день поиски также не прекращались. Спасатели в том же составе из 9 человек подключились к операции с 10 до 19 часов. Однако ребенка найти не удалось. Поиски мальчика сортавальскими спасателями продолжаются", - говорится в сообщении Госкомитета.

Сегодня в поселок выехали 3 спасателя из петрозаводского отряда, из них двое - это водолазы. Они будут исследовать водоёмы, находящиеся в районе поиска. Также на месте будет использован дрон с тепловизором, которым можно исследовать больше территории с воздуха и отметить нахождение ребёнка в случае его обнаружения по цвето-тепловым показателям.

В Госкомитете сообщают, что к масштабным поисковым мероприятиям привлечены около 200 человек и более 20 единиц техники. В поселке Хелюля в здании Дома Культуры на улице Фабричной, д.8 организован штаб по поискам ребенка.

Напомним, ранее Следком возбудил уголовное дело по факту исчезновения мальчика в поселке Карелии.

По версии следствия, днем 28 декабря мальчик вышел из дома в поселке Хелюля и пропал. Мать попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы. Домой мальчик не вернулся, его местонахождение до настоящего времени не известно.

Филиппу М. на вид 6 лет. Ребенок худощавого телосложения. Его рост 116 см. Был одет в синюю куртку, синие штаны, шапку с полосками, шарф бежевого цвета.

Ребенок имеет особенности в развитии: он боится людей и машин, может прятаться, не разговаривает. Отец пропавшего ребенка сообщал, что мальчик крайне активен и, вероятно, будет прятаться от людей.