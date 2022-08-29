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Деньги из бюджета Карелии выделят на восстановление дорог после потопа

Новости. Общество
15:54, 03 Сентября 2022
фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН / ВК

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Для восстановления подтопленных участков дорог будут выделены средства из резервного фонда бюджета республики.

Об этом сообщает Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения по итогам выездного совещания главы Карелии Артура Парфенчикова по вопросу ликвидации последствий паводка в Прионежском районе.

По оценке Госкомитета, сейчас паводковая обстановка в Прионежском районе стабилизировалась. Движение по дороге федерального пользования А-215 возобновили. Мост через реку Деревянку, который размыло накануне, отсыпан и укреплен. Разрушения объекта удалось избежать. Здесь продолжаются плановые ремонтные работы.

Сложной остается ситуация с подъездом к станции Орзега и нескольким садоводческим товариществам, расположенным в Деревянкском и Нововилговском сельских поселениях. Подтопленный участок дороги к Орзеге, проходящий под железнодорожным мостом, для обеспечения безопасности водителей полностью перекрыт. Подъехать к населенному пункту можно по двум другим дорогам. Они доступны для легковых автомобилей, скорой помощи и аварийных служб. Основную магистраль начнут восстанавливать сразу после спада воды.

К СНТ «Ручеек» проезд машин также затруднен. Мост, сделанный собственниками участков, серьезно поврежден. К дачному поселку можно добраться в объезд.

По данным Госкомитета, наиболее сложная обстановка сейчас сложилась в районе СНТ «Озерки». Здесь подтопило 150 метров дороги. Вчера у садового товарищества дежурили подразделения МЧС. Спасатели подвозили воду и необходимые продукты, при необходимости переправляли людей. Сегодня с утра дежурство возобновили.

Для оперативного устранения последствий паводка глава Карелии дал поручение выделить средства из резервного фонда республики. Администрация Прионежского района планирует заключить договор с подрядчиком и провести работы по восстановлению аварийных участков дорог.

Также в соответствии с поручением Артура Парфенчикова министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии решает вопрос о вывозе дачников из СНТ «Озерки». Для этого 4 сентября планируют организовать автобусные рейсы.

Из-за проливных дождей, начавшихся 31 августа, в Прионежском районе подтопило несколько участков дорог. Как сообщает Госкомитет, за два дня выпал месячный объем осадков. 2 сентября был введен режим ЧС в границах Деревянкского, Деревянского и Нововилговского сельских поселений.

Подробности о наводнении в Карелии - в тексте «Столицы на Онего».

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