Деньги из бюджета Карелии выделят на восстановление дорог после потопа

Для восстановления подтопленных участков дорог будут выделены средства из резервного фонда бюджета республики.

Об этом сообщает Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения по итогам выездного совещания главы Карелии Артура Парфенчикова по вопросу ликвидации последствий паводка в Прионежском районе.

По оценке Госкомитета, сейчас паводковая обстановка в Прионежском районе стабилизировалась. Движение по дороге федерального пользования А-215 возобновили. Мост через реку Деревянку, который размыло накануне, отсыпан и укреплен. Разрушения объекта удалось избежать. Здесь продолжаются плановые ремонтные работы.

Сложной остается ситуация с подъездом к станции Орзега и нескольким садоводческим товариществам, расположенным в Деревянкском и Нововилговском сельских поселениях. Подтопленный участок дороги к Орзеге, проходящий под железнодорожным мостом, для обеспечения безопасности водителей полностью перекрыт. Подъехать к населенному пункту можно по двум другим дорогам. Они доступны для легковых автомобилей, скорой помощи и аварийных служб. Основную магистраль начнут восстанавливать сразу после спада воды.

К СНТ «Ручеек» проезд машин также затруднен. Мост, сделанный собственниками участков, серьезно поврежден. К дачному поселку можно добраться в объезд.

По данным Госкомитета, наиболее сложная обстановка сейчас сложилась в районе СНТ «Озерки». Здесь подтопило 150 метров дороги. Вчера у садового товарищества дежурили подразделения МЧС. Спасатели подвозили воду и необходимые продукты, при необходимости переправляли людей. Сегодня с утра дежурство возобновили.

Для оперативного устранения последствий паводка глава Карелии дал поручение выделить средства из резервного фонда республики. Администрация Прионежского района планирует заключить договор с подрядчиком и провести работы по восстановлению аварийных участков дорог.

Также в соответствии с поручением Артура Парфенчикова министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии решает вопрос о вывозе дачников из СНТ «Озерки». Для этого 4 сентября планируют организовать автобусные рейсы.

Из-за проливных дождей, начавшихся 31 августа, в Прионежском районе подтопило несколько участков дорог. Как сообщает Госкомитет, за два дня выпал месячный объем осадков. 2 сентября был введен режим ЧС в границах Деревянкского, Деревянского и Нововилговского сельских поселений.

Подробности о наводнении в Карелии - в тексте «Столицы на Онего».