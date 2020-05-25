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Денис Вилков: "Я – не террорист!"

Новости. Общество
14:31, 26 Мая 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Житель поселка Надвоицы в Карелии, обвиняемый по "террористической" статье, отказался признать себя виновным.

"Я не понимаю, в чем меня обвиняют. Меня обвиняют в том, что я – террорист, а я – не террорист!", – об этом заявил в интервью "Столице на Онего" житель карельского поселка Надвоицы Денис Вилков, судебный процесс над которым начался 26 мая в Петрозаводске.

Напомним, Вилкову инкриминируются "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, с использованием сети "Интернет" (часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ), а поводом для возбуждения уголовного дела против жителя Надвоиц послужил репост публикации в социальных медиа. Еще до того, как дело Вилкова было передано в суд, Росфинмониторинг внес обвиняемого в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Слушание уголовного дела жителя Надвоиц проходит в Петрозаводском гарнизонном военном суде, куда приехала коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда из Москвы. "С самого первого дня, с самого первого допроса я не признаю свою вину!", – подчеркнул Денис Вилков, которого многие в республике помнят, как организатора митинга против убийства карельской промышленности, состоявшегося в конце января 2014 года в Петрозаводске.

Читайте подробнее в статье "Чтобы было тихо и спокойно, как на кладбище"

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