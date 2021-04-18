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Депутат Рогалевич и ветеран МВД Гущин претендуют на кресло сити-менеджера Петрозаводска

Новости. Политика
17:07, 19 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост петрозаводского сити-менеджера получила документы от Андрея Рогалевича и Андрея Гущина.

Депутат Законодательного собрания Карелии от партии «Яблоко» Андрей Рогалевич и представляющий КПРФ ветеран МВД Андрей Гущин подали документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа.

Об этом «Столице на Онего» сообщила депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева, состоящая в указанной комиссии.

По словам парламентария Васильевой, в настоящее время на кресло сити-менеджера претендуют 13 кандидатов. До финала регистрации остался один день.

На сегодняшний день в списке лиц, подавших документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа, также находятся автоюрист от Партии РОСТА Лев Тимошин, директор ООО «Партнер» Виктор Талбонен, главный специалист молодежного центра «Смена» Алексей Белянинов, учитель английского языка из МОУ Сунское, представитель партии Социальной защиты 35-летняя Екатерина Ганюченко, президента ООО «Святые Карелии» 41-летний Алексей Таранов, депутат Лендерского сельского поселения от «Единой России» 29-летняя Екатерина Кочакова и руководитель исполкома общероссийской общественной организации «Офицеры России» в Карелии Валерий Таборов, начальник аварийно-диспетчерской службы компании «ПКС-Водоканал» Яков Прокопчик и представитель организации «Евро Модуль» Павел Стальцов. Кроме этого, документы на конкурс подали Владимир Любарский, который занимает пост заместителя главы Карелии по внутренней политике, и Игорь Корсаков — заместитель премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Карелии.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекают 20 апреля. Затем депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового сити-менеджера.

С 29 марта по 20 апреля включительно состоится прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.

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Комментарии

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Изя
2021-04-19 20:18:13
Пусть будут , альтернатива нужна . Может председателю комиссии Игнатьевой Т.П. понравятся и она сделает правильный выбор ))) :)
театральный критик
2021-04-19 17:55:23
ширшинцы больше не вернутся. Поураганили в свое время - до сих пор после них разгребать приходится. Вася даже в финляндию сбежал.
Смех
2021-04-19 19:04:55
театральный критик, Правильно говорите! Ширшинцев "ушли",зато пришли другие, один в тюрьме, другой в СИЗО, остальные ждут ,наверное, плохо спят по ночам ...
Чего в такой "компании" ширшинцам делать?
udo
2021-04-19 17:47:07
Честно спросим себя. А вы готовы и достойны другой жизни?
Думающий
2021-04-19 17:40:39
Зачем нужно выдвигать свою кандидатуру,когда это абсолютно бессмысленно!?! Всё давно решено и фамилия нового , якобы мэра, уже приготовлена для "народных избранников", которым нужно просто опустить бумажку о голосовании в урну, всё прекрасно принять как плюнули и сняли с должности, неудобного ,избранного всем
городом мэра, так к чему нынешний цирк!? ежели избранный был снят,не начав работать?
Смешно,грустно и безнадёга!?!
Слова: " пилить бюджет дальше", крепко вошли в лексикон народа, к сожалению....
ромео
2021-04-19 17:38:06
дно, давай до свидания
театральный критик
2021-04-19 17:30:41
В Сегежу пусть валит. Избиратели ждут, но он их очень боится.
Титов
2021-04-19 17:20:12
Кандидатов в два раза больше , чем сама комиссия ....Будет ли эта комиссия отвечать перед жителями города за свой выбор или дальше уже никто за этот судьбоносный выбор не отвечает ?
Гость
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