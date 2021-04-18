Депутат Рогалевич и ветеран МВД Гущин претендуют на кресло сити-менеджера Петрозаводска

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост петрозаводского сити-менеджера получила документы от Андрея Рогалевича и Андрея Гущина.

Депутат Законодательного собрания Карелии от партии «Яблоко» Андрей Рогалевич и представляющий КПРФ ветеран МВД Андрей Гущин подали документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа.

Об этом «Столице на Онего» сообщила депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева, состоящая в указанной комиссии.

По словам парламентария Васильевой, в настоящее время на кресло сити-менеджера претендуют 13 кандидатов. До финала регистрации остался один день.

На сегодняшний день в списке лиц, подавших документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа, также находятся автоюрист от Партии РОСТА Лев Тимошин, директор ООО «Партнер» Виктор Талбонен, главный специалист молодежного центра «Смена» Алексей Белянинов, учитель английского языка из МОУ Сунское, представитель партии Социальной защиты 35-летняя Екатерина Ганюченко, президента ООО «Святые Карелии» 41-летний Алексей Таранов, депутат Лендерского сельского поселения от «Единой России» 29-летняя Екатерина Кочакова и руководитель исполкома общероссийской общественной организации «Офицеры России» в Карелии Валерий Таборов, начальник аварийно-диспетчерской службы компании «ПКС-Водоканал» Яков Прокопчик и представитель организации «Евро Модуль» Павел Стальцов. Кроме этого, документы на конкурс подали Владимир Любарский, который занимает пост заместителя главы Карелии по внутренней политике, и Игорь Корсаков — заместитель премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Карелии.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекают 20 апреля. Затем депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового сити-менеджера.

С 29 марта по 20 апреля включительно состоится прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.