Депутаты требуют от мэрии Петрозаводска активнее пополнять бюджет

Члены постоянной контрольной комиссии выяснили, что сотрудники мэрии сделали для снижения дебиторской задолженности.

В Петросовете 14 марта состоялось заседание постоянной контрольной комиссии. О мерах, принятых для снижения дебиторской задолженности и наполнения городской казны, депутатам рассказал руководитель комитета экономики и управления муниципальным имуществом Андрей Иванов.

Напомним, что при рассмотрении бюджета на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов депутаты предложили увеличить доходную часть бюджета и рекомендовали руководителям комитетов мэрии взять на себя дополнительные обязательства по наращиванию доходов, что позволило бы увеличить и расходную часть основного финансового документа.

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук неоднократно подчеркивал, что дополнительные средства могут потребоваться городским властям для решения проблем, которые дадут о себе знать в текущем году. В частности, речь шла о выплатах по энергосервисному контракту, дополнительных субсидиях для ПМУП "Городской транспорт" и необходимости ремонта городских мостов.

Администрация Петрозаводска, выполняя решение депутатских комиссий, представила план мероприятий по наполнению доходной части бюджета, состоящий из 40 пунктов, большая часть которых (28 мероприятий) относилась к деятельности комитета экономики и управления муниципальным имуществом.

По словам Андрея Иванова, комитет совместно с другими структурными подразделениями администрации активно работает над снижением дебиторской задолженности: принимаются меры досудебного регулирования – уведомление арендаторов о наличии задолженности и приглашение должников на заседания профильной комиссии, ведется претензионная работа. В результате дебиторская задолженность перед городской администрацией за последние месяцы существенно уменьшилась.

Иванов добавил, что более развернутый отчет о выполнении взятых на себя обязанностей руководители комитетов администрации смогут дать по окончании первого квартала – в начале апреля. В результате члены комиссии приняли отчет к сведению и рекомендовали сотрудникам мэрии усилить работу по наполнению доходной части бюджета.