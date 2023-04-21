Десятки пожарных прибыли на бумажный комбинат в Карелии

Подразделения МЧС республики провели пожарные учения на Кондопоге, а затем поехали тушить настоящий пожар.

На территории промышленной площадки «Кондопожского ЦБК» 28 июня прошли пожарно-тактические учения, сообщили в МЧС Карелии. В них участвовало 39 пожарных из Петрозаводска и Кондопоги, было задействовано восемь автоцистерн с водой и автолестница. Площадь условного пожара составила 400 квадратных метров.

«В безопасности нет мелочей. На комбинате, который производит бумагу, к вопросам пожарной безопасности относятся с повышенным вниманием», — рассказал руководитель службы промышленной безопасности и охраны труда Кондопожского ЦБК Павел Ешаков.

В ходе совместных учений работники комбината показали умелые и грамотные действия по предотвращению условного пожара, сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что этим же днем в Кондопоге вспуцхнул жилой дом. По информации МЧС, тушить его прибыли пожарные, находившиеся в тот момент на учениях.