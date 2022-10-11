Дирижер оркестра «Онего» Михаил Тоцкий стал Заслуженным артистом Российской Федерации

Дирижеру оркестра русских народных инструментов «Онего» Михаилу Тоцкому присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Об этом сообщили в Министерстве культуры Республики Карелия.

Как рассказали в Минкульте, Михаил Яковлевич Тоцкий работает в Карельской государственной филармонии с 1993 года, последние 10 лет занимая должность дирижера оркестра русских народных инструментов «Онего». Он является автором двух абонементов филармонии, а также различных тематических концертов, аранжировок и переложений для оркестра русских народных инструментов.

Кроме того, артист, будучи виртуозным исполнителем на баяне, бандонеоне и аккордине, регулярно выступает сольно. Михаил Тоцкий востребован не только в Петрозаводске — его приглашают выступать на сценах других городов, на всероссийские и международные конкурсы и фестивали для работы в составе жюри, а также для проведения мастер-классов для молодых музыкантов.

В 2022 году Михаил Тоцкий стал лауреатом Республиканской премии в области культуры, искусства и литературы. Кроме того, он является заслуженным артистом республики Карелия, а теперь стал и заслуженным артистом России.