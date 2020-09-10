Скрипач из Петрозаводска будет играть в оркестре Юрия Башмета

Воспитанник Детской музыкальной школы №1 Петрозаводска Савелий Дикоев стал стажёром Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета.

Юный скрипач прошел Национальный конкурсный отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр сезонов 2020-2022 года. По его результатам воспитанник Детской музыкальной школы №1 имени Гельмера Синисало, который проходит обучение в классе скрипки Светланы Воробьевой, принят в группу стажёров, сообщили в администрации Петрозаводска.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр создан в 2012 году. Основатель, художественный руководитель и главный дирижер оркестра – Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет.

Оркестр формируется на основе уникального по масштабам всероссийского конкурса молодых исполнителей классической музыки. Отборочные туры проходят во всех федеральных округах России раз в два года, в прослушиваниях участвуют молодые музыканты, которые проходят обучение в детских музыкальных школах, детских школах искусств, средних специальных музыкальных школах и училищах, а также высших музыкальных учебных заведениях в возрасте от 10-ти до 22-х лет.

За время существования Всероссийский юношеский симфонический оркестр побывал в Вене, Берлине, Милане, Женеве, Амстердаме, Брюсселе, совершил турне по азиатским городам (Сингапур, Шанхай, Пекин и Сеул), принял участие в церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия чемпионата мира по футболу в Москве.

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