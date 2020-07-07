"Дитя Демона" принесло победу музыканту из Карелии в Париже

Солист ансамбля "Кантеле" Павел Шаматура стал лауреатом первой степени конкурса в Париже, сообщили в Минкультуры Карелии.

Карельский музыкант вошел в число победителей Международного конкурса-фестиваля артистов Euro vision media star, проходившего в формате онлайн.

В состав жюри престижного конкурса вошли преподаватели ведущих учреждений высшего профессионального образования Европы, а также известные деятели культуры и средств массовой информации Франции, Европы, Азии и Америки.

Руководитель и солист оркестра, заслуженный артист Республики Карелия Павел Шаматура стал лауреатом первой премии конкурса, представив на суд жюри композиции Клода Тома "Дитя Демона" и Андре Астьера "Буря".

Ранее юные жители Карелии покорили Всемирную федерацию танцевального спорта.