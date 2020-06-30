Юные жители Карелии покорили Всемирную федерацию танцевального спорта (ФОТО)

Карельские танцоры Дмитрий Нелединский и Александра Каблова приняли участие в онлайн-конкурсе Just Dance, сообщили в Минспорта Карелии.

В начале июня, после двух месяцев карантина, карельские танцоры Дмитрий Нелединский и Александра Каблова приняли участие в онлайн-конкурсе Just Dance, организованном Академией WDSF совместно с исследователями из Стэнфордского университета.



В турнире принимали участие танцоры со всего мира.

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Конкурсные работы Just Dance оценивала коллегия из трех международных судей Всемирной федерации танцевального спорта: Евгения Имрекова (Россия), Джека Цяня (Китай) и Сильвии Питтон (Италия). Они основывались на том, насколько креативны, увлекательны или аутентичны видео.

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Ролик Дмитрия Нелединского и Александры Кабловой вошёл в ТОП-10 победителей конкурса.



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