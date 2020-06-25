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25.06.2020 19:17

Спортивная школа в Петрозаводске приобрела новый инвентарь

Новости. Спорт
18:40, 26 Июня 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Муниципальное учреждение продолжает улучшать материально-техническую базу, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В рамках национального проекта "Демография" спортивная школа №7 приобрела четыре пары переносных ворот, сетки, противовесы и колеса для перемещения ворот по полю.

Три пары ворот размером 3×2 м позволят проводить полноценное первенство школы в возрастной категории 7-9 лет, а пара больших ворот - расширить арсенал упражнений для подготовки старших команд к соревнованиям.

Напомним, федеральная субсидия была получена администрацией в 2020 году. Часть этих средств спортивная школа №7 потратила на приобретение тренировочного инвентаря, в том числе профессиональных мячей. 

Напомним, на днях был назначен первый замминистра спорта Карелии.

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