Спортивная школа в Петрозаводске приобрела новый инвентарь

Муниципальное учреждение продолжает улучшать материально-техническую базу, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В рамках национального проекта "Демография" спортивная школа №7 приобрела четыре пары переносных ворот, сетки, противовесы и колеса для перемещения ворот по полю.

Три пары ворот размером 3×2 м позволят проводить полноценное первенство школы в возрастной категории 7-9 лет, а пара больших ворот - расширить арсенал упражнений для подготовки старших команд к соревнованиям.

Напомним, федеральная субсидия была получена администрацией в 2020 году. Часть этих средств спортивная школа №7 потратила на приобретение тренировочного инвентаря, в том числе профессиональных мячей.

Напомним, на днях был назначен первый замминистра спорта Карелии.