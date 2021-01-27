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Симфонический оркестр филармонии Карелии уезжает на Мальту

Новости. Культура
17:40, 28 Января 2021
фото: © филармония Карелии
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Коллектив Карельской государственной филармонии выступит на Академии классической музыки-2021 на Мальте.

Как сообщили в филармонии, Симфонический оркестр отправится на Мальтийскую академию классической музыки, которая пройдет с 17 апреля по 11 мая 2021 года на Мальте в рамках Международного музыкального фестиваля InClassica. Организатором выступит Европейский фонд поддержки культуры (ЕФПК).

В рамках Академии состоятся дневные концерты. Лучшие студенты получат уникальную возможность выступить на одной сцене с такими именитыми солистами, как Марио Стефано Пьетродарки, Констанция Принципе, Гайк Казазян, Джулиано Маццокканте, Антонио Тинелли, Алена Баева и другими в сопровождении камерных и симфонических оркестров, в том числе, и Симфонического оркестра Карельской государственной филармонии.

Академия классической музыки – это уникальный шанс для юных талантов перенять опыт ведущих педагогов со всего мира, наслаждаясь творческой атмосферой и солнечной погодой на Средиземноморском побережье. Четыре факультета готовы принять виртуозов струнных, духовых, клавишных инструментов, а также оперных исполнителей. В столицу Мальты в качестве преподавателей приедут знаменитые профессора скрипки: Захар Брон (ГерманияШвейцария), Борис Кушнир (Австрия), Ана Чумаченко (Италия), Максим Венгеров (Монако); фортепиано представят Григорий Грузман (Германия), Бернд Гетцке (Германия), Михаил Хохлов (Россия), Павел Гилилов (Германия), Мишель Берофф (Франция), Дмитрий Алексеев (Великобритания) и многие другие.

Студентов также ожидают просветительские лекции и дискуссии с участием Марты Аргерих, Рудольфа Бухбиндера, Стеллы Чен, Дэниела Хоупа, Кита Армстронга, Северина фон Эккардштейна и других выдающихся представителей музыкального сообщества.

За дирижерский пульт на Мальте встанут такие выдающиеся дирижеры, как Феликс Коробов, Адика Абдурахманова, Майкл Лаус, Михаил Кирхгоф, Валерий Ворона, Дмитрий Яблонский, Аркадий Фельдман и бывший главный дирижер карельского оркестра Мариус Стравинский.

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